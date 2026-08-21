AGENDA · Rousson
Balade : 2 000 ans d’histoire, Rousson, Rousson
samedi 12 septembre 2026 · Rousson
Informations pratiques
Balade : 2 000 ans d’histoire Samedi 12 septembre, 09h00 Rousson Gard
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-12T09:00:00+02:00 – 2026-09-12T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-12T09:00:00+02:00 – 2026-09-12T15:30:00+02:00
©Romain Capelle
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Découvrez le plateau du Castellas et le lac de Ségoussac.
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