Balade à cheval spéciale parent/enfant ferme de Vovady Montregard samedi 15 août 2026.

Montregard

Balade à cheval spéciale parent/enfant

ferme de Vovady Le Marain Montregard Haute-Loire

Tarif : 150 – 150 – 150 EUR

le duo

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 09:00:00

fin : 2026-08-15 17:00:00

Date(s) :

2026-08-15

9h à 17h Balade équestre parent-enfant à la journée -prévoir son pique nique

Réservation 06 17 37 48 67

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ferme de Vovady Le Marain Montregard 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 10 95 14 19 fermedevovady@gmail.com

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English :

9 a.m. 5 p.m. Parent-child horseback riding excursion bring your own picnic

Reservations: 06 17 37 48 67

L’événement Balade à cheval spéciale parent/enfant Montregard a été mis à jour le 2026-06-13 par Haut Pays du Velay Tourisme