Balade à cheval spéciale parent/enfant ferme de Vovady Montregard
Balade à cheval spéciale parent/enfant ferme de Vovady Montregard samedi 15 août 2026.
Montregard
Balade à cheval spéciale parent/enfant
ferme de Vovady Le Marain Montregard Haute-Loire
Tarif : 150 – 150 – 150 EUR
le duo
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 09:00:00
fin : 2026-08-15 17:00:00
Date(s) :
2026-08-15
9h à 17h Balade équestre parent-enfant à la journée -prévoir son pique nique
Réservation 06 17 37 48 67
.
ferme de Vovady Le Marain Montregard 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 10 95 14 19 fermedevovady@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
9 a.m. 5 p.m. Parent-child horseback riding excursion bring your own picnic
Reservations: 06 17 37 48 67
L’événement Balade à cheval spéciale parent/enfant Montregard a été mis à jour le 2026-06-13 par Haut Pays du Velay Tourisme
À voir aussi à Montregard (Haute-Loire)
- Balade -A la rencontre des arbres, à la rencontre de soi Montregard 5 juillet 2026
- Vente de pain Montregard 19 juillet 2026
- Festival Interfolk Montregard 22 juillet 2026
- Balade enfant à cheval ferme de Vovady Montregard 6 août 2026
- Récital de violon Montregard 16 août 2026