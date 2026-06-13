Montregard

Récital de violon

Eglise Montregard Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 18:00:00

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-16

18h récital de violon par Etienne Espagne –Voyage musical autour Bach, Ysaÿe, Kreisler, Paganini. Participation libre

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Eglise Montregard 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr

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English :

6:00 p.m. Violin recital by Etienne Espagne ?A musical journey through the works of Bach, Ysaÿe, Kreisler, and Paganini. Admission by donation

L’événement Récital de violon Montregard a été mis à jour le 2026-06-13 par Haut Pays du Velay Tourisme