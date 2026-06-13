Récital de violon Montregard
Récital de violon Montregard dimanche 16 août 2026.
Montregard
Récital de violon
Eglise Montregard Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 18:00:00
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-16
18h récital de violon par Etienne Espagne –Voyage musical autour Bach, Ysaÿe, Kreisler, Paganini. Participation libre
.
Eglise Montregard 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
6:00 p.m. Violin recital by Etienne Espagne ?A musical journey through the works of Bach, Ysaÿe, Kreisler, and Paganini. Admission by donation
L’événement Récital de violon Montregard a été mis à jour le 2026-06-13 par Haut Pays du Velay Tourisme
À voir aussi à Montregard (Haute-Loire)
- Balade -A la rencontre des arbres, à la rencontre de soi Montregard 5 juillet 2026
- Vente de pain Montregard 19 juillet 2026
- Festival Interfolk Montregard 22 juillet 2026
- Balade enfant à cheval ferme de Vovady Montregard 6 août 2026
- Balade à cheval spéciale parent/enfant ferme de Vovady Montregard 15 août 2026