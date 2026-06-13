ball trap Montregard
ball trap Montregard samedi 29 août 2026.
Montregard
ball trap
Desrois Montregard Haute-Loire
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
repas en soirée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 09:00:00
fin : 2026-08-29 22:00:00
Date(s) :
2026-08-29
Amicale des sapeurs-pompiers de Montfaucon en Velay organise un Ball Trap De 9h à 22h
Tirs d’essai-4 fosses .Buvette et snack.
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Desrois Montregard 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr
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English :
The Montfaucon-en-Velay Firefighters’ Association is hosting a clay pigeon shooting event—from 9 a.m. to 10 p.m.
Practice shooting—4 shooting stations. Refreshments and snacks available.
L’événement ball trap Montregard a été mis à jour le 2026-06-13 par Haut Pays du Velay Tourisme
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