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ball trap Montregard

ball trap Montregard samedi 29 août 2026.

Adresse : Desrois

Ville : 43290 Montregard

Département : Haute-Loire

Début : samedi 29 août 2026

Fin : dimanche 30 août 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : 12 12 12 repas en soirée

Montregard

ball trap

Desrois Montregard Haute-Loire

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

repas en soirée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 09:00:00
fin : 2026-08-29 22:00:00

Date(s) :
2026-08-29

Amicale des sapeurs-pompiers de Montfaucon en Velay organise un Ball Trap De 9h à 22h
Tirs d’essai-4 fosses .Buvette et snack.
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Desrois Montregard 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73  tourisme@hautpaysduvelay.fr

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English :

The Montfaucon-en-Velay Firefighters’ Association is hosting a clay pigeon shooting event—from 9 a.m. to 10 p.m.
Practice shooting—4 shooting stations. Refreshments and snacks available.

L’événement ball trap Montregard a été mis à jour le 2026-06-13 par Haut Pays du Velay Tourisme

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