Balade à la découverte des plantes sauvages comestibles, mais pas que !, Parc de la Citadelle, Lille

Balade à la découverte des plantes sauvages comestibles, mais pas que ! Samedi 23 mai, 14h30 Parc de la Citadelle Nord

Gratuit. Sur inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T14:30:00+02:00 – 2026-05-23T16:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T14:30:00+02:00 – 2026-05-23T16:00:00+02:00

Souvent méconnues et parfois mal-aimées, elles regorgent pourtant de super-pouvoirs. Découvrons les plantes sauvages comestibles qui nous entourent et leurs bienfaits ! Avec Lilotopia.

A partir de 7 ans.

Réservation : https://billetterie.lille.fr//event/nature2026/3749

Inscription possible à partir du 1er du mois précédant l’animation.

Parc de la Citadelle Parc de la Citadelle, 59800 Lille Lille 59130 Vauban-Esquermes Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lille.fr//event/nature2026/3749 »}] [{« link »: « https://billetterie.lille.fr//event/nature2026/3749 »}]

Balade à la découverte des plantes sauvages.