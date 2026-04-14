Balade à la découverte des plantes sauvages comestibles, mais pas que !, Parc de la Citadelle, Lille
Balade à la découverte des plantes sauvages comestibles, mais pas que !, Parc de la Citadelle, Lille samedi 23 mai 2026.
Balade à la découverte des plantes sauvages comestibles, mais pas que ! Samedi 23 mai, 14h30 Parc de la Citadelle Nord
Gratuit. Sur inscription.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T14:30:00+02:00 – 2026-05-23T16:00:00+02:00
Fin : 2026-05-23T14:30:00+02:00 – 2026-05-23T16:00:00+02:00
Souvent méconnues et parfois mal-aimées, elles regorgent pourtant de super-pouvoirs. Découvrons les plantes sauvages comestibles qui nous entourent et leurs bienfaits ! Avec Lilotopia.
A partir de 7 ans.
Réservation : https://billetterie.lille.fr//event/nature2026/3749
Inscription possible à partir du 1er du mois précédant l’animation.
Parc de la Citadelle Parc de la Citadelle, 59800 Lille Lille 59130 Vauban-Esquermes Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lille.fr//event/nature2026/3749 »}] [{« link »: « https://billetterie.lille.fr//event/nature2026/3749 »}]
Balade à la découverte des plantes sauvages.
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