Balade à Vél’eau, Café Vélo La Roue Libre, Trévoux

Informations pratiques

Balade à Vél’eau Dimanche 20 septembre, 09h30 Café Vélo La Roue Libre Ain

Départ et retour à la Roue Libre, à Trévoux. Réservation : contact@cyclosaone.fr.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Partez pour un circuit guidé à vélo sur les petites routes du territoire, à travers Parcieux, Reyrieux, Rancé et Trévoux, à la découverte de lieux témoignant de l’usage de l’eau dans l’histoire locale : moulin, lavoir, fontaine…

Ce parcours d’environ 30 km emprunte voies cyclables, chemins et petites routes, avec quelques grimpettes.

Départ et retour à la Roue Libre, à Trévoux. Prévoir un pique-nique. Réservation : contact@cyclosaone.fr. Location de VAE possible.

Dimanche à 9h30

Organisé par l’association Cyclosaône

Café Vélo La Roue Libre Chemin de la Croix Marinier 01600 Trévoux Trévoux 01600 Ain Auvergne-Rhône-Alpes [{« link »: « mailto:contact@cyclosaone.fr »}]

Partez pour un circuit guidé à vélo sur les petites routes du territoire, à travers Parcieux, Reyrieux, Rancé et Trévoux, à la découverte de lieux témoignant de l’usage de l’eau dans l’histoire : 30…

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