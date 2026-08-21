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Balade à Vél’eau, Café Vélo La Roue Libre, Trévoux

dimanche 20 septembre 2026 · Café Vélo La Roue Libre · Trévoux

Balade à Vél’eau, Café Vélo La Roue Libre, Trévoux

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Café Vélo La Roue Libre
Adresse
Chemin de la Croix Marinier 01600 Trévoux
Ville
01600 Trévoux
Département
Ain
Tarif
Départ et retour à la Roue Libre, à Trévoux. Réservation : contact@cyclosaone.fr.

Balade à Vél’eau Dimanche 20 septembre, 09h30 Café Vélo La Roue Libre Ain

Départ et retour à la Roue Libre, à Trévoux. Réservation : contact@cyclosaone.fr.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Partez pour un circuit guidé à vélo sur les petites routes du territoire, à travers Parcieux, Reyrieux, Rancé et Trévoux, à la découverte de lieux témoignant de l’usage de l’eau dans l’histoire locale : moulin, lavoir, fontaine…
Ce parcours d’environ 30 km emprunte voies cyclables, chemins et petites routes, avec quelques grimpettes.
Départ et retour à la Roue Libre, à Trévoux. Prévoir un pique-nique. Réservation : contact@cyclosaone.fr. Location de VAE possible.
Dimanche à 9h30

Organisé par l’association Cyclosaône

Café Vélo La Roue Libre Chemin de la Croix Marinier 01600 Trévoux Trévoux 01600 Ain Auvergne-Rhône-Alpes [{« link »: « mailto:contact@cyclosaone.fr »}]
Partez pour un circuit guidé à vélo sur les petites routes du territoire, à travers Parcieux, Reyrieux, Rancé et Trévoux, à la découverte de lieux témoignant de l’usage de l’eau dans l’histoire : 30…

©CYCLOSAONE

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