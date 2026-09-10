Balade à vélo à la découverte de Gutenberg et de l’imprimerie, Place Gutenberg, Strasbourg

Informations pratiques

Balade à vélo à la découverte de Gutenberg et de l’imprimerie Samedi 19 septembre, 16h30 Place Gutenberg Bas-Rhin

Limité à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

À bicyclette, suivons les traces de Gutenberg, à la découverte des ateliers de l’ancien quartier des Imprimeurs, puis de l’île Coléo-Gutenberg, où se situait le couvent Saint-Arbogast qui a accueilli l’inventeur de l’imprimerie à partir de 1434.

Une balade pour appréhender le travail mené par Gutenberg, la place de Strasbourg comme centre de l’imprimerie dès le XVe siècle et les fêtes des Imprimeurs qui ont suivi.

Et en bonus, vous découvrirez la plus grande page de la bible de Gutenberg dans la Cathédrale !

Rendez-vous place Gutenberg devant la statue, avec votre vélo !

Place Gutenberg Place Gutenberg, 67000 Strasbourg Strasbourg Krutenau Bas-Rhin Grand Est 03 88 52 28 28 [{« type »: « link », « value »: « https://balade_gutenberg.eventbrite.fr »}] Cette ancienne place est située au cœur de la Grande-Île, le centre historique de Strasbourg. Jusqu’à la Révolution, elle constituait le centre administratif et politique de la ville. Aujourd’hui, la place Gutenberg est bordée par le magnifique bâtiment Renaissance de la Chambre de commerce.

Depuis 1840, la statue de Gutenberg, réalisée par David d’Angers, trône au centre de la place. Lignes de tramway A et D à proximité (arrêt Grand’rue)

À bicyclette, suivons les traces de Gutenberg, à la découverte des ateliers de l’ancien quartier des Imprimeurs, puis de l’île Coléo-Gutenberg, où se situait le couvent Saint-Arbogast qui a accueilli…

©hélènegrandemange