Balade à vélo autour de Caen, Locaux de Dérailleurs à la Maison du Vélo, 1 place de la Gare, Caen

dimanche 11 octobre 2026 · Locaux de Dérailleurs à la Maison du Vélo, 1 place de la Gare · Caen

Informations pratiques

Balade à vélo autour de Caen 11 octobre 2026 – 11 avril 2027, certains dimanches Locaux de Dérailleurs à la Maison du Vélo, 1 place de la Gare Calvados

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-11T09:30:00+02:00 – 2026-10-11T13:00:00+02:00

Fin : 2027-04-11T09:30:00+02:00 – 2027-04-11T12:00:00+02:00

RDV à 9h30 de la Maison du Vélo (1-13 place de la Gare) à Caen.

Sortie vélo de type balade conviviale, non-sportive, à allure modérée.

Gratuit et ouvert à tous.

Conditions générales de nos sorties à vélo : https://www.derailleurs-calvados.fr/nos-actions/parcours-decouverte/

Locaux de Dérailleurs à la Maison du Vélo, 1 place de la Gare 1 place de la Gare Caen 14000 Calvados Normandie [{« link »: « https://www.derailleurs-calvados.fr/nos-actions/parcours-decouverte/ »}]

Balade conviviale à vélo au départ de Caen, gratuite et ouverte à tous. Départ de la Maison du Vélo à 9h30. promenade vélo

Dérailleurs