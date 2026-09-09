Balade à vélo autour de Caen, Locaux de Dérailleurs à la Maison du Vélo, 1 place de la Gare, Caen
dimanche 11 octobre 2026 · Locaux de Dérailleurs à la Maison du Vélo, 1 place de la Gare · Caen
Informations pratiques
Balade à vélo autour de Caen 11 octobre 2026 – 11 avril 2027, certains dimanches Locaux de Dérailleurs à la Maison du Vélo, 1 place de la Gare Calvados
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-11T09:30:00+02:00 – 2026-10-11T13:00:00+02:00
Fin : 2027-04-11T09:30:00+02:00 – 2027-04-11T12:00:00+02:00
RDV à 9h30 de la Maison du Vélo (1-13 place de la Gare) à Caen.
Sortie vélo de type balade conviviale, non-sportive, à allure modérée.
Gratuit et ouvert à tous.
Conditions générales de nos sorties à vélo : https://www.derailleurs-calvados.fr/nos-actions/parcours-decouverte/
Locaux de Dérailleurs à la Maison du Vélo, 1 place de la Gare 1 place de la Gare Caen 14000 Calvados Normandie [{« link »: « https://www.derailleurs-calvados.fr/nos-actions/parcours-decouverte/ »}]
Balade conviviale à vélo au départ de Caen, gratuite et ouverte à tous. Départ de la Maison du Vélo à 9h30. promenade vélo
Dérailleurs
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