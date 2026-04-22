Bléré

Balade à vélo en famille de Bléré à Chandon

Quai Bellevue Bléré Indre-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 10:30:00

fin : 2026-08-09 12:30:00

Date(s) :

2026-08-09

Le Pays d’art et d’histoire Loire Touraine vous propose de nombreuses actions de découverte des patrimoines tout au long de l’année !

Vous êtes en Pays d’art et d’histoire !

Du centre de Bléré jusqu’à Chandon, nos guides vous feront découvrir le patrimoine architectural et naturel des bords de Cher. Visite spéciale familles !

14km retour compris– 2h environ

Rdv quai Bellevue (parking)

Vélo personnel indispensable

Les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte.

Cette action vous est proposée par le Pays d’art et d’histoire Loire Touraine.

RESERVATION OBLIGATOIRE 5 .

Quai Bellevue Bléré 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 57 30 83 contacts@paysloiretouraine.fr

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English :

The Pays d?art et d?histoire Loire Touraine offers a wide range of heritage discovery activities throughout the year!

You’re in the Pays d’art et d’histoire!

L’événement Balade à vélo en famille de Bléré à Chandon Bléré a été mis à jour le 2026-04-22 par ADT 37