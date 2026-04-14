Balade à vélo, Les jardins du pré d’aubié -, Saint-Céré
Balade à vélo, Les jardins du pré d’aubié -, Saint-Céré samedi 2 mai 2026.
Balade à vélo Samedi 2 mai, 14h00 Les jardins du pré d’aubié – Lot
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-02T14:00:00+02:00 – 2026-05-02T16:00:00+02:00
Fin : 2026-05-02T14:00:00+02:00 – 2026-05-02T16:00:00+02:00
Dans le cadre de la fête du printemps à Cornac le 2 mai, nous vous proposons de nous y rendre à vélo – 10 kms –
Départ de Saint Céré depuis les jardins du pré d’aubié « atelier Vélotonome » à 14h –
Cette balade est plutôt facile avec une petite difficulté car on passera par Belmont, il y aura une montée et bien sûr le plaisir de la descente ensuite.
De très beaux paysages sur le parcours – Nous y allons dans une ambiance tranquille et conviviale – accessible à toutes personnes. Retour libre
Sur place de nombreuses festivités pour la fête du printemps organisée à Cornac.
Pour en savoir plus : 06 45 84 07 76
- Vous voulez venir et n’avez pas de vélo, le Vélotonome vous en prête un
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Balade à vélo de saint Céré à Cornac dans le cadre de la fête du printemps
vélotonome
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