STAGE DE REMISE EN SELLE, Les jardins du pré d’aubié -, Saint-Céré

STAGE DE REMISE EN SELLE 4 – 20 mai Les jardins du pré d’aubié – Lot

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-04T09:00:00+02:00 – 2026-05-04T12:00:00+02:00

Fin : 2026-05-20T09:00:00+02:00 – 2026-05-20T12:00:00+02:00

Stages de 3h pour adulte (plusieurs dates possibles), dispensé par une animatrice diplômée – groupe de 4 à 8 personnes.

ATTENTION : horaires à confirmer !

INSCRIPTION OBLIGATOIRE : 06 65 24 03 26

POURQUOI ?

reprendre les fondamentaux de la conduite à vélo

gagner en confiance dans la circulation

apprendre les règles de sécurité

savoir s’équiper

POUR QUI ?

Vous savez déjà conduire un vélo et vous hésitez à l’utiliser dans vos déplacements quotidiens ou vous avez interrompu votre pratique.

pré-requis : avoir un vélo en bon état de fonctionnement, dans le doute, rapprochez-vous de l’atelier Vélotonome au jardins du pré d’aubié, « atelier d’auto réparation » sinon venez nous voir à la bourse aux vélos le 1er mai !)

COMMENT

parcours de maniabilité en zone protégée

code de la route à vélo et code de la rue

circuit en situation réelle dans Saint Céré

Les jardins du pré d’aubié – Quai du puits Larribe 46400 Saint Céré Saint-Céré 46400 Lot Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 0665240326 »}, {« type »: « email », « value »: « levelotonome@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/levelotonome/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://levelotonome.fr/ »}]

Pour celles et ceux qui savent déjà pédaler et qui hésitent à utiliser leur vélo dans le quotidien ou qui ont interrompu leur pratique.

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