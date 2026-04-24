STAGE DE REMISE EN SELLE, Les jardins du pré d’aubié -, Saint-Céré
STAGE DE REMISE EN SELLE, Les jardins du pré d’aubié -, Saint-Céré lundi 4 mai 2026.
STAGE DE REMISE EN SELLE 4 – 20 mai Les jardins du pré d’aubié – Lot
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-04T09:00:00+02:00 – 2026-05-04T12:00:00+02:00
Fin : 2026-05-20T09:00:00+02:00 – 2026-05-20T12:00:00+02:00
Stages de 3h pour adulte (plusieurs dates possibles), dispensé par une animatrice diplômée – groupe de 4 à 8 personnes.
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ATTENTION : horaires à confirmer !
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INSCRIPTION OBLIGATOIRE : 06 65 24 03 26
POURQUOI ?
- reprendre les fondamentaux de la conduite à vélo
- gagner en confiance dans la circulation
- apprendre les règles de sécurité
- savoir s’équiper
POUR QUI ?
Vous savez déjà conduire un vélo et vous hésitez à l’utiliser dans vos déplacements quotidiens ou vous avez interrompu votre pratique.
- pré-requis : avoir un vélo en bon état de fonctionnement, dans le doute, rapprochez-vous de l’atelier Vélotonome au jardins du pré d’aubié, « atelier d’auto réparation » sinon venez nous voir à la bourse aux vélos le 1er mai !)
COMMENT
- parcours de maniabilité en zone protégée
- code de la route à vélo et code de la rue
- circuit en situation réelle dans Saint Céré
Les jardins du pré d’aubié – Quai du puits Larribe 46400 Saint Céré Saint-Céré 46400 Lot Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 0665240326 »}, {« type »: « email », « value »: « levelotonome@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/levelotonome/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://levelotonome.fr/ »}]
Pour celles et ceux qui savent déjà pédaler et qui hésitent à utiliser leur vélo dans le quotidien ou qui ont interrompu leur pratique.
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