Balade apéritive Port de Giffaumont Giffaumont-Champaubert

Giffaumont-Champaubert

Balade apéritive

Port de Giffaumont Embarcadère Giffaumont-Champaubert Marne

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 19:00:00

fin : 2026-06-20 20:30:00

Date(s) :

2026-06-20

Dès 19h: A bord du bateau Au Fil de l’Eau . Une consommation offerte et mignardise. Sur réservation.Tout public

A bord du bateau Au Fil de l’Eau . Une consommation offerte et mignardise. Sur réservation. .

Port de Giffaumont Embarcadère Giffaumont-Champaubert 51290 Marne Grand Est +33 6 78 75 05 17

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Balade apéritive

Starting at 7 p.m.: Aboard the Au Fil de l’Eau boat. Complimentary drink and petit fours. Reservations required.

L’événement Balade apéritive Giffaumont-Champaubert a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne