Balade apéritive Port de Giffaumont Giffaumont-Champaubert
Balade apéritive Port de Giffaumont Giffaumont-Champaubert samedi 20 juin 2026.
Giffaumont-Champaubert
Balade apéritive
Port de Giffaumont Embarcadère Giffaumont-Champaubert Marne
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 19:00:00
fin : 2026-06-20 20:30:00
Date(s) :
2026-06-20
Dès 19h: A bord du bateau Au Fil de l’Eau . Une consommation offerte et mignardise. Sur réservation.Tout public
A bord du bateau Au Fil de l’Eau . Une consommation offerte et mignardise. Sur réservation. .
Port de Giffaumont Embarcadère Giffaumont-Champaubert 51290 Marne Grand Est +33 6 78 75 05 17
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English : Balade apéritive
Starting at 7 p.m.: Aboard the Au Fil de l’Eau boat. Complimentary drink and petit fours. Reservations required.
L’événement Balade apéritive Giffaumont-Champaubert a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne
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