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Balade apéritive Port de Giffaumont Giffaumont-Champaubert

Balade apéritive Port de Giffaumont Giffaumont-Champaubert samedi 20 juin 2026.

Lieu : Port de Giffaumont

Adresse : Embarcadère

Ville : 51290 Giffaumont-Champaubert

Département : Marne

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 20 20 20 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Giffaumont-Champaubert

Balade apéritive

Port de Giffaumont Embarcadère Giffaumont-Champaubert Marne

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 19:00:00
fin : 2026-06-20 20:30:00

Date(s) :
2026-06-20

Dès 19h: A bord du bateau Au Fil de l’Eau . Une consommation offerte et mignardise. Sur réservation.Tout public
A bord du bateau Au Fil de l’Eau . Une consommation offerte et mignardise. Sur réservation.   .

Port de Giffaumont Embarcadère Giffaumont-Champaubert 51290 Marne Grand Est +33 6 78 75 05 17 

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English : Balade apéritive

Starting at 7 p.m.: Aboard the Au Fil de l’Eau boat. Complimentary drink and petit fours. Reservations required.

L’événement Balade apéritive Giffaumont-Champaubert a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne

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