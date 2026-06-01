La Place en Musique Station nautique Giffaumont-Champaubert
La Place en Musique Station nautique Giffaumont-Champaubert samedi 20 juin 2026.
Giffaumont-Champaubert
La Place en Musique
Station nautique La Place Pierre Le Thies Giffaumont-Champaubert Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 16:00:00
fin : 2026-06-20 22:30:00
Date(s) :
2026-06-20
On fête l’été en musique 4 groupes et 1 DJ de 16h à 22h30Tout public
16h00 Concert des Simones Trois artistes féminines, autrices, compositrices et interprètes. À travers leur chansons , elles explorent avec sensibilité et humour les expériences de vie des femmes, offrant un moment à la fois touchant et sincère.
17h30 Concert de Ceux d’la Mouff Ce duo original, composé d’un guitariste et d’une batteuse, propose une chanson française aux accents latino-rock, festive et engagée
18h30 19h30 Déambulation sur la station Nautique de la fanfare Le Cercle des XVII Cette formation de batterie-fanfare propose une musique festive et accessible à tous en déambulation leurs prestations créent une ambiance conviviale et entraînante, propice au partage et à la fête !
19h30 Concert de Black B
22h00 22h30 Soirée DJ .
Station nautique La Place Pierre Le Thies Giffaumont-Champaubert 51290 Marne Grand Est +33 3 26 72 62 80
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English : La Place en Musique
Let’s celebrate summer with music: 4 bands and 1 DJ from 4:00 PM to 10:30 PM
L’événement La Place en Musique Giffaumont-Champaubert a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne
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