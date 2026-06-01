La Place en Musique Station nautique Giffaumont-Champaubert

Giffaumont-Champaubert

La Place en Musique

Station nautique La Place Pierre Le Thies Giffaumont-Champaubert Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 16:00:00

fin : 2026-06-20 22:30:00

Date(s) :

2026-06-20

On fête l’été en musique 4 groupes et 1 DJ de 16h à 22h30Tout public

16h00 Concert des Simones Trois artistes féminines, autrices, compositrices et interprètes. À travers leur chansons , elles explorent avec sensibilité et humour les expériences de vie des femmes, offrant un moment à la fois touchant et sincère.

17h30 Concert de Ceux d’la Mouff Ce duo original, composé d’un guitariste et d’une batteuse, propose une chanson française aux accents latino-rock, festive et engagée

18h30 19h30 Déambulation sur la station Nautique de la fanfare Le Cercle des XVII Cette formation de batterie-fanfare propose une musique festive et accessible à tous en déambulation leurs prestations créent une ambiance conviviale et entraînante, propice au partage et à la fête !

19h30 Concert de Black B

22h00 22h30 Soirée DJ .

Station nautique La Place Pierre Le Thies Giffaumont-Champaubert 51290 Marne Grand Est +33 3 26 72 62 80

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : La Place en Musique

Let’s celebrate summer with music: 4 bands and 1 DJ from 4:00 PM to 10:30 PM

L’événement La Place en Musique Giffaumont-Champaubert a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne