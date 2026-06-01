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Soirée Stand-up au Carré Champenois Station nautique Giffaumont-Champaubert

Soirée Stand-up au Carré Champenois Station nautique Giffaumont-Champaubert mardi 16 juin 2026.

Lieu : Station nautique

Adresse : Carré Champenois

Ville : 51290 Giffaumont-Champaubert

Département : Marne

Début : mardi 16 juin 2026

Fin : mardi 16 juin 2026

Tarif :

Giffaumont-Champaubert

Soirée Stand-up au Carré Champenois

Station nautique Carré Champenois Giffaumont-Champaubert Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-16
fin : 2026-06-16

Date(s) :
2026-06-16

Dès 19h30: En collaboration avec LE GRAM Comédie. Sur réservation.Tout public
En collaboration avec LE GRAM Comédie. Sur réservation.   .

Station nautique Carré Champenois Giffaumont-Champaubert 51290 Marne Grand Est +33 6 72 59 68 20 

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English : Soirée Stand-up au Carré Champenois

Starting at 7:30 p.m.: In collaboration with LE GRAM Comedy. Reservations required.

L’événement Soirée Stand-up au Carré Champenois Giffaumont-Champaubert a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne

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