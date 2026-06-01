Soirée Stand-up au Carré Champenois Station nautique Giffaumont-Champaubert
Soirée Stand-up au Carré Champenois Station nautique Giffaumont-Champaubert mardi 16 juin 2026.
Giffaumont-Champaubert
Soirée Stand-up au Carré Champenois
Station nautique Carré Champenois Giffaumont-Champaubert Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-16
fin : 2026-06-16
Date(s) :
2026-06-16
Dès 19h30: En collaboration avec LE GRAM Comédie. Sur réservation.Tout public
En collaboration avec LE GRAM Comédie. Sur réservation. .
Station nautique Carré Champenois Giffaumont-Champaubert 51290 Marne Grand Est +33 6 72 59 68 20
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English : Soirée Stand-up au Carré Champenois
Starting at 7:30 p.m.: In collaboration with LE GRAM Comedy. Reservations required.
L’événement Soirée Stand-up au Carré Champenois Giffaumont-Champaubert a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne
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