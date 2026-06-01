Boat party Station nautique Giffaumont-Champaubert

Giffaumont-Champaubert

Boat party

Station nautique Embarcadère Bateau promenade Giffaumont-Champaubert Marne

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 19:30:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Dès 19h30: Embarquez pour une soirée exceptionnelle sur l’eau à l’occasion de la Fête de la Musique ! Places limitées. Réservation obligatoire.Tout public

Embarquez pour une soirée exceptionnelle sur l’eau à l’occasion de la Fête de la Musique ! Profitez d’une croisière festive au coucher du soleil dans une ambiance conviviale et musicale. Au programme DJ set, bonne humeur, danse, rencontres et moments inoubliables au cœur du lac. Une expérience unique pour célébrer l’arrivée de l’été et la musique dans un cadre exceptionnel. Places limitées. Réservation obligatoire. .

Station nautique Embarcadère Bateau promenade Giffaumont-Champaubert 51290 Marne Grand Est

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English : Boat party

Starting at 7:30 p.m.: Join us for an unforgettable evening on the water to celebrate Music Day! Limited seating. Reservations required.

L’événement Boat party Giffaumont-Champaubert a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne