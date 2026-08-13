Balade apprenante culturelle au Site-Mémorial du Camp des Milles Site-Mémorial du Camp des Milles Aix-en-Provence

Informations pratiques

Aix-en-Provence

Balade apprenante culturelle au Site-Mémorial du Camp des Milles

Dimanche 11 octobre 2026 de 13h45 à 17h. Site-Mémorial du Camp des Milles 40 Chem. de la Badesse Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-11 13:45:00

fin : 2026-10-11 17:00:00

Date(s) :

2026-10-11

Cette visite guidée propose de découvrir le patrimoine historique et industriel des Milles à travers un parcours en deux temps, mêlant balade culturelle et visite d’un haut lieu de mémoire.

Accessible à tous grâce à un parcours de courte distance et à un rythme tranquille, cette visite offre une approche sensible et pédagogique de l’histoire locale, en reliant le patrimoine du territoire à l’un des principaux lieux de mémoire de la région.



Le Camp des Milles est aujourd’hui le seul grand camp français d’internement et de déportation (1939-1942) encore intact. Le Site-mémorial est un Musée d’Histoire et des Sciences de l’Homme, tourné vers la culture et l’éducation à la citoyenneté. Il propose sur 15 000 m² un parcours permanent diversifié, aux approches complémentaires.

Un lieu exceptionnellement préservé pour connaître l’Histoire et se souvenir des personnes internées et déportées dont de nombreux dessins et peintures sont visibles sur place.

C’est aussi un mémorial original qui, dans un but de prévention démocratique, propose des clés de compréhension du présent dans un volet réflexif et citoyen exceptionnel dans un mémorial. Ce volet est issu d’un important travail scientifique pluridisciplinaire sur l’engrenage qui conduisit à la fin des libertés et à la Shoah en Europe ainsi qu’aux génocides des Arméniens et des Tutsis du Rwanda.



La première partie prend la forme d’une balade commentée à travers le village et les berges de l’Arc. Accompagnés par une guide-conférencière, les participants découvrent l’histoire des Milles, les anciens usages de l’eau, le lavoir du XIXᵉ siècle ainsi que le développement du village et de son activité industrielle. Cette promenade permet de comprendre le contexte dans lequel s’est implantée l’ancienne briqueterie.



La seconde partie se déroule au Camp des Milles. Guidés par un médiateur du Mémorial, les visiteurs découvrent l’histoire de l’ancienne tuilerie, devenue camp d’internement et de déportation pendant la Seconde Guerre mondiale. La visite des espaces muséographiques permet d’aborder l’histoire du lieu, son rôle dans le conflit et le travail de mémoire qui y est aujourd’hui mené.





Programme et infos pratiques

Date Dimanche 11 octobre 2026



Rdv 13h45 au parking place de la Liberté, 13290 Aix en Provence

14h00 Départ de la balade pour une durée d’1h30

15h30 Visite du Camp

17h00 Fin de la balade .

Site-Mémorial du Camp des Milles 40 Chem. de la Badesse Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 13 84 13 abani@myprovence.fr

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English :

This guided tour offers visitors the chance to discover the historical and industrial heritage of Les Milles through a two-part itinerary that combines a cultural walk with a visit to a major memorial site.

L’événement Balade apprenante culturelle au Site-Mémorial du Camp des Milles Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-08-13 par Provence Tourisme