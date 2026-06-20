UnidiversUNITÉ ET DIVERSITÉ !

Balade au coucher du soleil à Naintré rue Jacques Duclos Naintré Naintré

Balade au coucher du soleil à Naintré rue Jacques Duclos Naintré Naintré

Balade au coucher du soleil à Naintré rue Jacques Duclos Naintré Naintré vendredi 3 juillet 2026.

Lieu
rue Jacques Duclos Naintré
Adresse
Parking Bassin Philippe Croizon
Ville
86530 Naintré
Département
Vienne
Début
vendredi 3 juillet 2026
Fin
vendredi 3 juillet 2026
Heure de début
19:30:00
Tarif

Naintré

Balade au coucher du soleil à Naintré

rue Jacques Duclos Naintré Parking Bassin Philippe Croizon Naintré Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 19:30:00
fin : 2026-07-03 21:30:00

Date(s) :
2026-07-03

Découvrez une balade magique sur les hauteurs de Naintré, avec au programme la visite de la chapelle de la Madeleine, témoin de l’hisoire locale.
Un pot de dégustation de produits locaux vous attend à la fin de la balade.   .

rue Jacques Duclos Naintré Parking Bassin Philippe Croizon Naintré 86530 Vienne Nouvelle-Aquitaine  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Balade au coucher du soleil à Naintré

L’événement Balade au coucher du soleil à Naintré Naintré a été mis à jour le 2026-06-20 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

À voir aussi à Naintré (Vienne)