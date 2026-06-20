Balade au coucher du soleil à Naintré rue Jacques Duclos Naintré Naintré
Balade au coucher du soleil à Naintré rue Jacques Duclos Naintré Naintré vendredi 3 juillet 2026.
Naintré
Balade au coucher du soleil à Naintré
rue Jacques Duclos Naintré Parking Bassin Philippe Croizon Naintré Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 19:30:00
fin : 2026-07-03 21:30:00
Date(s) :
2026-07-03
Découvrez une balade magique sur les hauteurs de Naintré, avec au programme la visite de la chapelle de la Madeleine, témoin de l’hisoire locale.
Un pot de dégustation de produits locaux vous attend à la fin de la balade. .
rue Jacques Duclos Naintré Parking Bassin Philippe Croizon Naintré 86530 Vienne Nouvelle-Aquitaine
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English : Balade au coucher du soleil à Naintré
L’événement Balade au coucher du soleil à Naintré Naintré a été mis à jour le 2026-06-20 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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