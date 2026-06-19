Visite en famille du Vieux Poitiers Théâtre Gallo-Romain du Vieux Poitiers Naintré mercredi 15 juillet 2026.

Naintré

Visite en famille du Vieux Poitiers

Théâtre Gallo-Romain du Vieux Poitiers Rue des Berthons Naintré Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 15:30:00

fin : 2026-08-05 16:30:00

Date(s) :

2026-07-15 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-19

Visitez le site exceptionnel du Vieux Poitiers spécialement ouvert aux familles pour une découverte ludique. .

Théâtre Gallo-Romain du Vieux Poitiers Rue des Berthons Naintré 86530 Vienne Nouvelle-Aquitaine

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L’événement Visite en famille du Vieux Poitiers Naintré a été mis à jour le 2026-06-19 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne