Visite en famille du Vieux Poitiers Théâtre Gallo-Romain du Vieux Poitiers Naintré
Visite en famille du Vieux Poitiers Théâtre Gallo-Romain du Vieux Poitiers Naintré mercredi 15 juillet 2026.
Naintré
Visite en famille du Vieux Poitiers
Théâtre Gallo-Romain du Vieux Poitiers Rue des Berthons Naintré Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 15:30:00
fin : 2026-08-05 16:30:00
Date(s) :
2026-07-15 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-19
Visitez le site exceptionnel du Vieux Poitiers spécialement ouvert aux familles pour une découverte ludique. .
Théâtre Gallo-Romain du Vieux Poitiers Rue des Berthons Naintré 86530 Vienne Nouvelle-Aquitaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Visite en famille du Vieux Poitiers
L’événement Visite en famille du Vieux Poitiers Naintré a été mis à jour le 2026-06-19 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
À voir aussi à Naintré (Vienne)
- Mosaïque l’art de casser la vaisselle La Recyclerie Naintré 7 juillet 2026
- Soirée estivale avec ciné plein air Place Jean Jaurès Naintré 24 juillet 2026
- Vide-grenier & Vide-garage Place Jean Jaurès Naintré 2 août 2026
- Balade patrimoine au Vieux Poitiers (Naintré) Site Gallo-Romain du Vieux Poitiers Naintré 14 août 2026
- Balade découverte du site gallo-romain à Naintré, Théâtre gallo-romain de Vieux Poitiers, Naintré 19 septembre 2026