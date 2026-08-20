Balade au fil de l’eau, Lavoir, Tanlay 89430, Tanlay

Informations pratiques

Balade au fil de l’eau Samedi 19 septembre, 14h30 Lavoir, Tanlay 89430 Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Partez pour une balade commentée de 5 km à la découverte du patrimoine lié à l’eau. Au fil du parcours, explorez l’histoire des lavoirs, moulins et du canal de Bourgogne. Découvrez le fonctionnement des cours d’eau, de l’assainissement, de l’hydroélectricité et échangez sur les enjeux actuels de la préservation de la ressource en eau, de la biodiversité et du changement climatique. Une sortie conviviale pour mieux comprendre et agir en faveur de l’eau. Possibilité pour les PMR de rejoindre les différents points en voiture.

Lavoir, Tanlay 89430 Lavoir, Tanlay 89430 Tanlay 89430 Tanlay Yonne Bourgogne-Franche-Comté Partez pour une balade commentée de 5 km à la découverte du patrimoine lié à l’eau. Au fil du parcours, explorez l’histoire des lavoirs, moulins et du canal de Bourgogne. Découvrez le fonctionnement des cours d’eau, de l’assainissement, de l’hydroélectricité et échangez sur les enjeux actuels de la préservation de la ressource en eau, de la biodiversité et du changement climatique. Une sortie conviviale pour mieux comprendre et agir en faveur de l’eau. Possibilité pour les PMR de rejoindre les différents points en voiture. Parking

Partez pour une balade commentée de 5 km à la découverte du patrimoine lié à l’eau. Au fil du parcours, explorez l’histoire des lavoirs, moulins et du canal de Bourgogne. Découvrez le fonctionnement…

©commune de Tanlay