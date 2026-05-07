Balade au fil de l’eau sur le Blavet Pontivy
Balade au fil de l’eau sur le Blavet Pontivy mercredi 24 juin 2026.
Pontivy
Balade au fil de l’eau sur le Blavet
Pontivy Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 17:00:00
fin : 2026-06-24 20:00:00
Date(s) :
2026-06-24
Une animation proposée dans le cadre de l’Atlas de la Biodiversité.
Envie d’une parenthèse au fil de l’eau ?
Embarquez pour une balade en bateau à la découverte de la faune et de la flore du Blavet. Glissez au cœur d’un milieu riche et préservé, où oiseaux, plantes et paysages évoluent au rythme de la rivière.
Une sortie ludique, pédagogique et participative, ponctuée d’observations et d’échanges.
Laissez vous porter et ouvrez l’œil la nature a beaucoup à vous révéler.
À Pontivy (Le lieu de rendez-vous sera communiqué à la veille de l’animation)
Inscrivez-vous dès maintenant !
Gratuit
Limité à 12 personnes .
Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 6 31 09 01 09
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English :
L’événement Balade au fil de l’eau sur le Blavet Pontivy a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté
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