Balade au tumulus à vélo Musée des tumulus de Bougon Bougon
Balade au tumulus à vélo Musée des tumulus de Bougon Bougon samedi 23 mai 2026.
Bougon
Balade au tumulus à vélo
Musée des tumulus de Bougon Lieu-dit la chapelle Bougon Deux-Sèvres
Tarif : – – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 14:30:00
fin : 2026-05-23 18:30:00
Date(s) :
2026-05-23
Au départ de
14h 30 école de Nanteuil
15h city stade de Soudan
15h15 école de Salles et école de Bougon
Visites guidées gratuites pour les cyclistes à 14h ou à 16h30. Réservation conseillée.
Dans le cadre du dispositif mai à vélo coordonné par la Communauté de communes du Haut-Val-de-Sèvre et en partenariat avec l’office de tourisme du Haut-Val-de-Sèvre. .
Musée des tumulus de Bougon Lieu-dit la chapelle Bougon 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 05 12 13 musee-bougon@deux-sevres.fr
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English : Balade au tumulus à vélo
L’événement Balade au tumulus à vélo Bougon a été mis à jour le 2026-05-07 par ADT 79
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