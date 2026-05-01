Balade au tumulus à vélo Musée des tumulus de Bougon Bougon

Bougon

Balade au tumulus à vélo

Musée des tumulus de Bougon Lieu-dit la chapelle Bougon Deux-Sèvres

Tarif : – – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 14:30:00

fin : 2026-05-23 18:30:00

Date(s) :

2026-05-23

Au départ de

14h 30 école de Nanteuil

15h city stade de Soudan

15h15 école de Salles et école de Bougon

Visites guidées gratuites pour les cyclistes à 14h ou à 16h30. Réservation conseillée.

Dans le cadre du dispositif mai à vélo coordonné par la Communauté de communes du Haut-Val-de-Sèvre et en partenariat avec l’office de tourisme du Haut-Val-de-Sèvre. .

Musée des tumulus de Bougon Lieu-dit la chapelle Bougon 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 05 12 13 musee-bougon@deux-sevres.fr

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English : Balade au tumulus à vélo

L’événement Balade au tumulus à vélo Bougon a été mis à jour le 2026-05-07 par ADT 79