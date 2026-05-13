Explore Game | Retour au Néolithique (dès 7 ans), Musée des tumulus de Bougon, Bougon

Explore Game | Retour au Néolithique (dès 7 ans) Samedi 23 mai, 16h00 Musée des tumulus de Bougon Deux-Sèvres

Gratuit, réservation conseillée, nombre de tablettes limité, prévoir une lampe de poche si vous voulez tenter l’expérience à la tombée de la nuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T16:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T16:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:30:00+02:00

Retour vers le Néolithique

Et si le voyage dans le temps existait ? Préparez-vous et devenez incollable sur le Néolithique avant le grand départ vers la fin de la Préhistoire !

Munie d’une tablette numérique, chaque escouade devra passer des épreuves et prouver qu’elle est apte à naviguer vers le passé.

Une succession d’énigmes et de mini-jeux pour une visite ludo-éducative du musée et du site archéologique.

Durée : 1h30 | 2 à 8 personnes / escouade

Musée des tumulus de Bougon La Chapelle, 79800 Bougon, France Bougon 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33549051213 https://tumulus-de-bougon.fr L’ensemble englobe un site archéologique, un musée et un parcours. La nécropole de Bougon est composée de cinq tumulus dont les datations, du Ve millénaire, sont les plus anciennes de la façade atlantique. Ces monuments mégalithiques sont répartis sur deux hectares. Le musée évoque les grandes étapes de la Préhistoire et présente les bâtisseurs de ces monuments impressionnants. Le parcours de découverte familial agrémente le chemin qui mène au site archéologique. Labyrinthe, reconstitutions d’habitats préhistoriques (dont une maison de plus de 40 mètres de long). Autoroute A10 sortie 31 A 30 min de Niort et de Poitiers.

Retour vers le Néolithique

©Musée des tumulus de Bougon