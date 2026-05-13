Découverte du site archéologique entre chien et loup, Musée des tumulus de Bougon, Bougon

Découverte du site archéologique entre chien et loup Samedi 23 mai, 21h30 Musée des tumulus de Bougon Deux-Sèvres

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T21:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T21:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Découverte des tumuli entre chien et loup

Visite commentée du site archéologique à la tombée de la nuit.

Profitez de l’atmosphère vespérale pour découvrir le site archéologique sous un autre jour !

Musée des tumulus de Bougon La Chapelle, 79800 Bougon, France Bougon 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33549051213 https://tumulus-de-bougon.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 49 05 12 13 »}, {« type »: « email », « value »: « musee-bougon@deux-sevres.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://tumulus-de-bougon.fr/agenda/les-evenements/nuit-europeenne-musees/ »}, {« owner »: {« uid »: 18029764, « type »: « user »}, « data »: [{« priceCategories »: [{« price »: 0, « label »: « Tarif unique », « id »: 0}], « eventDuration »: 90, « bookingContact »: « musee-bougon@deux-sevres.fr », « venueId »: 152001, « description »: « Viens du00e9couvrir le site archu00e9ologique des tumulus de Bougon sous un autre jour lors de cette visite guidu00e9e nocturne atypique ! », « dates »: [{« quantity »: « 30 », « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1779564600000, « id »: 1}], « bookingEmail »: « musee-bougon@deux-sevres.fr », « category »: « VISITE_GUIDEE », « editing »: true, « duo »: true}], « service »: « passCulture », « type »: « link », « value »: null}] L’ensemble englobe un site archéologique, un musée et un parcours. La nécropole de Bougon est composée de cinq tumulus dont les datations, du Ve millénaire, sont les plus anciennes de la façade atlantique. Ces monuments mégalithiques sont répartis sur deux hectares. Le musée évoque les grandes étapes de la Préhistoire et présente les bâtisseurs de ces monuments impressionnants. Le parcours de découverte familial agrémente le chemin qui mène au site archéologique. Labyrinthe, reconstitutions d’habitats préhistoriques (dont une maison de plus de 40 mètres de long). Autoroute A10 sortie 31 A 30 min de Niort et de Poitiers.

Découverte des tumuli entre chien et loup

©E. Brisson, Musée des tumulus de Bougon