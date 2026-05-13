Soirée Jeux | Les Gobelins sortent du grenier (dès 5 ans), Musée des tumulus de Bougon, Bougon

Soirée Jeux | Les Gobelins sortent du grenier (dès 5 ans) Samedi 23 mai, 16h00 Musée des tumulus de Bougon Deux-Sèvres

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T16:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T16:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:30:00+02:00

Soirée jeu

Accompagné par des joueurs passionnés du Grenier des Gobelins, plongez dans l’univers du jeu.

Jeux d’enquête, de mime, d’aventure ou coopératif, testez-les dans les espaces du musée le temps d’une soirée !

En famille ou entre amis, bonne ambiance garantie !

Musée des tumulus de Bougon La Chapelle, 79800 Bougon, France Bougon 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33549051213 https://tumulus-de-bougon.fr L’ensemble englobe un site archéologique, un musée et un parcours. La nécropole de Bougon est composée de cinq tumulus dont les datations, du Ve millénaire, sont les plus anciennes de la façade atlantique. Ces monuments mégalithiques sont répartis sur deux hectares. Le musée évoque les grandes étapes de la Préhistoire et présente les bâtisseurs de ces monuments impressionnants. Le parcours de découverte familial agrémente le chemin qui mène au site archéologique. Labyrinthe, reconstitutions d’habitats préhistoriques (dont une maison de plus de 40 mètres de long). Autoroute A10 sortie 31 A 30 min de Niort et de Poitiers.

Soirée jeu

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