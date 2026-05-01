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Soirée jeux A vos jeux ! Musée des tumulus de Bougon Bougon

Soirée jeux A vos jeux ! Musée des tumulus de Bougon Bougon

Soirée jeux A vos jeux ! Musée des tumulus de Bougon Bougon samedi 23 mai 2026.

Lieu : Musée des tumulus de Bougon

Adresse : Lieu-dit la chapelle

Ville : 79800 Bougon

Département : Deux-Sèvres

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif : Gratuit

Bougon

Soirée jeux A vos jeux !

Musée des tumulus de Bougon Lieu-dit la chapelle Bougon Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 16:00:00
fin : 2026-05-23 21:30:00

Date(s) :
2026-05-23

Accompagné par des joueurs passionnés du Grenier des Gobelins, plongez dans l’univers du jeu.

Découvrez des jeux de société qui ont pour point commun la Préhistoire. Au programme des jeux de stratégie, de combinaison, de collection ou coopératifs à tester au musée le temps d’une soirée !
En famille ou entre amis, bonne ambiance garantie !   .

Musée des tumulus de Bougon Lieu-dit la chapelle Bougon 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 05 12 13  musee-bougon@deux-sevres.fr

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English : Soirée jeux A vos jeux !

L’événement Soirée jeux A vos jeux ! Bougon a été mis à jour le 2026-05-07 par ADT 79

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