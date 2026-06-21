Balade au vert, Château du Clos Lucé – Parc Leonardo da Vinci, Amboise

Informations pratiques

Balade au vert 19 et 20 septembre Château du Clos Lucé – Parc Leonardo da Vinci Indre-et-Loire

Visite incluse dans le billet d’entrée, sous réserve de places disponibles. Inscription en billetterie. Jauge maximale par visite : 30 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:15:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:15:00+02:00

Le chef jardinier du Clos Lucé, David Nabon, et la guide-conférencière Élise Petit vous proposent une visite guidée « à deux voix » du parc de 5 hectares de la dernière demeure de Léonard de Vinci. Au fil de votre promenade, découvrez l’histoire du domaine, observez ses plantes et arbres remarquables et attardez-vous sur les incroyables inventions du génie de la Renaissance.

Château du Clos Lucé – Parc Leonardo da Vinci 2 rue du Clos Lucé, 37400 Amboise, France Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 0247570073 http://www.vinci-closluce.com https://www.facebook.com/closluce.chateaudu?fref=ts;https://twitter.com/closluce;https://www.google.fr/search?q=Clos+Luc%C3%A9+pinterest&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:fr:official&client=firefox-a&channel=sb&gfe_rd=cr&ei=mwCgU9P7GYvf8gfQioHIDA Ancienne demeure de Léonard de Vinci, donnée en 1516 par François Ier. Il y passa les trois dernières années de sa vie. Le logis fut construit par un serviteur de Louis XI. Charles VIII en devint propriétaire et fit construire la chapelle. Architecture de style gothique flamboyant. En voiture : A10, axe Paris-Tours-Bordeaux, sortie 18 A85, axe Nantes-Tours-Vierzon, sortie 11 En train : Paris Montparnasse : St Pierre-des-Corps en 55 min de TGV (la gare est à 20 km d’Amboise, transfert possible par le train ou par la route) Paris Austerlitz : Amboise direct en 2h (la gare TER – Centre Val de Loire d’Amboise est à 2 km du Clos Lucé) Toute l’année, un service de bus assure des liaisons entre la gare et le centre ville d’Amboise (300 m du château).

Le chef jardinier du Clos Lucé, David Nabon, et la guide-conférencière Élise Petit vous proposent une visite guidée « à deux voix ».

© Léonard de Serres