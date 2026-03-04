Balade au vert, Château du Clos Lucé – Parc Leonardo da Vinci, Amboise

Balade au vert 6 et 7 juin Château du Clos Lucé – Parc Leonardo da Vinci Indre-et-Loire

Visite incluse dans le billet d’entrée, sous réserve de places disponibles.

Inscription en billetterie

Jauge maximale par visite : 30 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T11:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:15:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T15:15:00+02:00

Le jardinier du Clos Lucé, David Nabon, et la guide-conférencière Élise Petit vous proposent une visite guidée « à deux voix » du parc de 5 hectares de la dernière demeure de Léonard de Vinci. Au fil de votre promenade, découvrez l’histoire du domaine, observez ses plantes remarquables et attardez-vous sur les incroyables inventions du génie de la Renaissance.

Château du Clos Lucé – Parc Leonardo da Vinci 2 rue du Clos Lucé, 37400 Amboise, France Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 0247570073 http://www.vinci-closluce.com Lors de cette promenade culturelle, vous découvrez Léonard ingénieur, Léonard visionnaire et Léonard peintre et architecte. Dans le parc, montez à bord du char d’assaut, actionnez la vis aérienne, manipulez la mitrailleuse, promenez-vous en bateau à aubes, franchissez le pont tournant ou le célèbre pont à double travée de vingt mètres de haut, réalisés avec les techniques de l’époque. Toutes ces maquettes sont à taille réelle pour offrir aux petits et grands des expériences pratiques et vérifier les intuitions de Léonard.

Les arbres, les plantes, ainsi que les mouvements des eaux retrouvés dans les codex ou dans ses tableaux reprennent vie dans ce jardin dédié à la Nature.

Autour d’un bassin bordé de pins centenaires, de cyprès d’Italie et d’ifs, vous contemplez le lys de la Madone, l’iris des marais, la violette cornue, les aulnes glutineux, le cyclamen étalé, et bien sûr, la célèbre rose Monna Lisa. En voiture : A10, axe Paris-Tours-Bordeaux, sortie 18 A85, axe Nantes-Tours-Vierzon, sortie 11 En train : Paris Montparnasse : St Pierre-des-Corps en 55 min de TGV (la gare est à 20 km d’Amboise, transfert possible par le train ou par la route) Paris Austerlitz : Amboise direct en 2h (la gare TER – Centre Val de Loire d’Amboise est à 2 km du Clos Lucé) Toute l’année, un service de bus assure des liaisons entre la gare et le centre ville d’Amboise (300 m du château).

Le jardinier du Clos Lucé, David Nabon, et la guide-conférencière Élise Petit vous proposent une visite guidée « à deux voix » du parc de 5 hectares de la dernière demeure de Léonard de Vinci. Au fil…

©Léonard de Serres