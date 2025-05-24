Balade aux Capucins : Déambulations secrètes dans le ventre de Bordeaux Bordeaux Sud Bordeaux 24 mai 2025 – 27 juin 2026 Prix libre

Des balades culturelles hors des sentiers battus pour (re)découvrir les quartiers méconnus de la Métropole à travers le regard d’habitants éloignés de l’emploi, dans une démarche d’insertion pro.

Camille et Milan vous invitent à traverser l’histoire visible et invisible du quartier Marne-Capucins. Des figures iconiques aux anonymes oubliés, des lieux en mutation aux mémoires enfouies — un quartier aux multiples visages, guidé par la parole curieuse, riche et précise de deux éclaireur·ses passionné·es. Une balade pour voir autrement ce qu’on croyait connaître.

Nos balades urbaines sont crées et animées par des « éclaireurs urbains », des habitants éloignés de l’emploi formés à la médiation et embauchés dans une démarche d’insertion professionnelle. Plus d’infos : [https://bordeaux.alternative-urbaine.com/parcours-emploi/](https://bordeaux.alternative-urbaine.com/parcours-emploi/)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-05-24T10:30:00.000+02:00

Fin : 2026-06-27T12:00:00.000+02:00

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https://bordeaux.alternative-urbaine.com/balade/capucins/ 0767791713 contact.bx@alternative-urbaine.com

Bordeaux Sud Rue des douves, 33800 Bordeaux Saint-Michel Bordeaux 33800 Gironde



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