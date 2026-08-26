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Balade bien être : les bienfaits insoupçonnés des plantes Maison du Jardinage et du Compostage PARIS

samedi 26 septembre 2026 · Maison du Jardinage et du Compostage · PARIS

Balade bien être : les bienfaits insoupçonnés des plantes Maison du Jardinage et du Compostage PARIS

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Lieu
Maison du Jardinage et du Compostage
Adresse
41, rue Paul-Belmondo - Parc de Bercy
Ville
75012 PARIS
Département
Paris
Tarif
<p>sur inscription</p>

Laissez vous transporter à travers un parcours des différents espaces de la Maison du jardinage et du compostage (potager, terrasse, cours) pour vous initier aux bienfaits de nombreuses plantes. Une balade animée par Océane Weiler.

Un parcours mêlant savoir botanique, anecdotes historiques et découverte à travers les 5 sens !
Le dimanche 27 septembre 2026
de 14h00 à 16h00
Le samedi 26 septembre 2026
de 14h00 à 16h00
gratuit

sur inscription

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-26T17:00:00+02:00
fin : 2026-09-27T19:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-26T14:00:00+02:00_2026-09-26T16:00:00+02:00;2026-09-27T14:00:00+02:00_2026-09-27T16:00:00+02:00

Maison du Jardinage et du Compostage 41, rue Paul-Belmondo – Parc de Bercy  75012 PARIS
https://www.paris.fr/lieux/maison-du-jardinage-et-du-compostage-1788 main.verte@paris.fr https://m.facebook.com/parisnature https://m.facebook.com/parisnature


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