Balade bien être : les bienfaits insoupçonnés des plantes Maison du Jardinage et du Compostage PARIS

samedi 26 septembre 2026 · Maison du Jardinage et du Compostage · PARIS

Informations pratiques

Laissez vous transporter à travers un parcours des différents espaces de la Maison du jardinage et du compostage (potager, terrasse, cours) pour vous initier aux bienfaits de nombreuses plantes. Une balade animée par Océane Weiler.

Un parcours mêlant savoir botanique, anecdotes historiques et découverte à travers les 5 sens !

Le dimanche 27 septembre 2026

de 14h00 à 16h00

Le samedi 26 septembre 2026

de 14h00 à 16h00

gratuit

sur inscription

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-26T17:00:00+02:00

fin : 2026-09-27T19:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-26T14:00:00+02:00_2026-09-26T16:00:00+02:00;2026-09-27T14:00:00+02:00_2026-09-27T16:00:00+02:00

Maison du Jardinage et du Compostage 41, rue Paul-Belmondo – Parc de Bercy 75012 PARIS

https://www.paris.fr/lieux/maison-du-jardinage-et-du-compostage-1788 main.verte@paris.fr https://m.facebook.com/parisnature https://m.facebook.com/parisnature



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