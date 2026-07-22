Balade bilingue au bord du cours d’eau de la promenade de l’Arc et de la biodiversité Parc Christiane Bernard Aix-en-Provence

Informations pratiques

Aix-en-Provence

Balade bilingue au bord du cours d’eau de la promenade de l’Arc et de la biodiversité

Mercredi 23 septembre 2026 de 14h à 16h. Parc Christiane Bernard Avenue Arc de Meyran Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-23 14:00:00

fin : 2026-09-23 16:00:00

Date(s) :

2026-09-23

Une promenade bilingue autour de la découverte de la biodiversité des bords de l’Arc. Petite pêche.

Départ du parc Christiane Bernard, déambulation jusqu’à la confluence avec la Torse pour découvrir le fonctionnement des cours d’eau en français et en allemand en coopération avec le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement du Pays d’Aix.



Retour vers le parc et observation de la ripisylve (forêt des berges) découverte des espèces végétales, fonctions de la ripisylve, recherche de traces et indices de présence animale. Au parc au bord de l’Arc, petite pêche pour observer la faune aquatique et découvrir l’écosystème de la rivière.



En coopération avec le CPIE du Pays d’Aix. .

Parc Christiane Bernard Avenue Arc de Meyran Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 21 29 12 info@cfaprovence.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A bilingual walk exploring the biodiversity along the banks of the Arc River. A little fishing.

L’événement Balade bilingue au bord du cours d’eau de la promenade de l’Arc et de la biodiversité Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme d’Aix en Provence