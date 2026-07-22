Balade bilingue au bord du cours d’eau de la promenade de l’Arc et de la biodiversité Parc Christiane Bernard Aix-en-Provence
mercredi 23 septembre 2026 · Parc Christiane Bernard · Aix-en-Provence
Informations pratiques
Aix-en-Provence
Balade bilingue au bord du cours d’eau de la promenade de l’Arc et de la biodiversité
Mercredi 23 septembre 2026 de 14h à 16h. Parc Christiane Bernard Avenue Arc de Meyran Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-23 14:00:00
fin : 2026-09-23 16:00:00
Date(s) :
2026-09-23
Une promenade bilingue autour de la découverte de la biodiversité des bords de l’Arc. Petite pêche.
Départ du parc Christiane Bernard, déambulation jusqu’à la confluence avec la Torse pour découvrir le fonctionnement des cours d’eau en français et en allemand en coopération avec le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement du Pays d’Aix.
Retour vers le parc et observation de la ripisylve (forêt des berges) découverte des espèces végétales, fonctions de la ripisylve, recherche de traces et indices de présence animale. Au parc au bord de l’Arc, petite pêche pour observer la faune aquatique et découvrir l’écosystème de la rivière.
En coopération avec le CPIE du Pays d’Aix. .
Parc Christiane Bernard Avenue Arc de Meyran Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 21 29 12 info@cfaprovence.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A bilingual walk exploring the biodiversity along the banks of the Arc River. A little fishing.
L’événement Balade bilingue au bord du cours d’eau de la promenade de l’Arc et de la biodiversité Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme d’Aix en Provence
À voir aussi à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône)
- Orchestre des Jeunes de la Méditerranée / Festival d’Aix-en-Provence, Centre International des Arts en Mouvement, Aix-en-Provence 22 juillet 2026
- Exposition Summer of talents Galerie Ramand Aix-en-Provence 23 juillet 2026
- Concert à Aix-En-Provence : Ravel, Debussy, Cantemir, Mozart, Bach, Puccini, Piazzolla, Vivaldi Église Saint-Jean de Malte Aix-en-Provence 25 juillet 2026
- Concert à Aix-En-Provence : Ravel, Debussy, Cantemir, Mozart, Bach, Puccini, Piazzolla, Vivaldi, Église Saint-Jean de Malte, Aix-en-Provence 25 juillet 2026
- Festival Les Nuits Pianistiques Auditorium Campra du Conservatoire Darius Milhaud musique, danse et art dramatique Aix-en-Provence 28 juillet 2026