Guéret

Balade botanique et inventaire participatif

Chemin du Stade Guéret Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 14:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Balade botanique et inventaire participatif avec Thierry Thévenin, paysan herboriste .

Chemin du Stade Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 04 02 00 75 associationdescommuns@gmail.com

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English : Balade botanique et inventaire participatif

L’événement Balade botanique et inventaire participatif Guéret a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Grand Guéret