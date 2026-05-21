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Balade botanique et inventaire participatif Guéret

Balade botanique et inventaire participatif Guéret

Balade botanique et inventaire participatif Guéret samedi 13 juin 2026.

Adresse : Chemin du Stade

Ville : 23000 Guéret

Département : Creuse

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Guéret

Balade botanique et inventaire participatif

Chemin du Stade Guéret Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 14:00:00
fin : 2026-06-13

Date(s) :
2026-06-13

Balade botanique et inventaire participatif avec Thierry Thévenin, paysan herboriste   .

Chemin du Stade Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 04 02 00 75  associationdescommuns@gmail.com

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English : Balade botanique et inventaire participatif

L’événement Balade botanique et inventaire participatif Guéret a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Grand Guéret

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