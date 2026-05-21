Balade botanique et inventaire participatif Guéret
Balade botanique et inventaire participatif Guéret samedi 13 juin 2026.
Guéret
Balade botanique et inventaire participatif
Chemin du Stade Guéret Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 14:00:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Balade botanique et inventaire participatif avec Thierry Thévenin, paysan herboriste .
Chemin du Stade Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 04 02 00 75 associationdescommuns@gmail.com
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English : Balade botanique et inventaire participatif
L’événement Balade botanique et inventaire participatif Guéret a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Grand Guéret
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