Balade champêtre : découverte des usages des plantes sauvages, Maison du parc naturel régional du Morvan, Saint-Brisson

Balade champêtre : découverte des usages des plantes sauvages Samedi 6 juin, 17h00 Maison du parc naturel régional du Morvan Nièvre

Tarif : 15 € / Prévoir une tenue adaptée et des chaussures confortables, et éventuellement de quoi prendre des notes et/ou des photos si vous souhaitez garder une trace des plantes rencontrées | Jauge de 20 personnes maximum

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T17:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T17:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:30:00+02:00

Associé à Herbiers en Fête, au cours d’une balade sur les chemins du Morvan, Camille vous emmène découvrir les plantes sauvages et leurs usages. Vous apprendrez à reconnaître et à utiliser quelques plantes communes des bords de chemin, en particulier leurs usages médicinaux et alimentaires. Vous ne regarderez plus la ronce et l’ortie du même œil !

Camille Poulain, La Perce-Muraille

Passionnée par les plantes médicinales depuis de nombreuses années, j’ai créé l’herboristerie paysanne « La Perce-Muraille » avec Marie-Anne Beltjens il y a trois ans. Ensemble, nous cultivons et cueillons à proximité de Vézelay plus de soixante-dix plantes différentes, que nous assemblons ensuite dans des mélanges sur-mesure pour les personnes qui viennent nous voir sur les marchés ou à notre atelier.

Maison du parc naturel régional du Morvan 530 route de Saulieu, 58230 Saint-Brisson Saint-Brisson 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté 03 86 78 79 57 https://www.parcdumorvan.org/ https://www.facebook.com/MaisonduParcduMorvan [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/herbiers-du-morvan/evenements/balade-champetre-decouverte-des-usages-des-plantes-sauvages »}, {« type »: « link », « value »: « http://herbiersdumorvan.org »}] La Maison du Parc à Saint-Brisson est un domaine de 40 hectares, ouvert au public qui regroupe aussi bien le siège du Parc naturel régional du Morvan, que deux musées, une multitude d’aménagements pédagogiques, un herbularium, une réserve naturelle régionale, un bistrot, ainsi que la Maison du tourisme du Parc naturel régional du Morvan.

Elle est installée dans l’ancienne propriété du « château » de Saint-Brisson, datant du début du XIXe siècle. Les jardins sont en partie dus au Comte de Choulot, célèbre paysagiste du XIXe siècle. La propriété a ensuite été remaniée au début des années 1930 avant de devenir le siège du parc naturel régional du Morvan en 1975. Un parking est disponible | Des sanitaires sont à la disposition des visiteurs | Une partie de la propriété est accessible aux PMR.

Associé à Herbiers en Fête, au cours d’une balade sur les chemins du Morvan, Camille vous emmène découvrir les plantes sauvages et leurs usages. Vous apprendrez à reconnaître et à utiliser quelques !…

© Camille Poulain