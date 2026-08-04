Balade clandestine #3 Jusqu’à Luxery Lormes
dimanche 9 août 2026 · Jusqu'à Luxery · Lormes
Informations pratiques
Lormes
Balade clandestine #3
Jusqu’à Luxery Eglise Saint Alban Lormes Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 14:00:00
fin : 2026-08-09 17:00:00
Date(s) :
2026-08-09
“Balade Clandestine #3” à Lormes.. Départ à 14h, de l’Eglise. Marche d’environ 4km jusqu’à Luxery, dans la forêt, ponctuée d’interventions artistiques de Elisa Ulian et Nicolas Bralet .
Jusqu’à Luxery Eglise Saint Alban Lormes 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté
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English : Balade clandestine #3
L’événement Balade clandestine #3 Lormes a été mis à jour le 2026-07-29 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs
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