Balade commentée À la découverte de la vallée du Cousin, le long du chemin bleu Avallon

Avallon Yonne
Début : 2026-07-10 14:00:00
fin : 2026-07-10 16:00:00
2026-07-10
Vendredi 10 juillet
Découvrez les richesses naturelles de la vallée du Cousin ! Une animatrice Natura 2000 du Parc du Morvan vous présentera les espèces emblématiques et les travaux de restauration de la continuité écologique menés par le Parc et la ville d’Avallon pour les préserver.
Dans le cadre du programme d’actions Natura 2000
️ de 14h00 à 16h00
conseillé à partir de 8 ans
️ Gratuit
longueur de la balade 2,5 km
Difficulté estimée facile Etre à l’aise avec la marche
(une partie en ville et une sur un chemin pas très large)
☔️ Chaussures de marche recommandées
Chien en laisse
️ Le lieu de rendez-vous exact vous sera donné lors de votre confirmation d’inscription par mail.
Inscription obligatoire soit par
https://partage.parcdumorvan.org/index.php/apps/forms/s/AXJHTW38dd2mfzwWJb9bA6Kc
✉contact@parcdumorvan.org
☎03 86 78 79 57
Clôture des inscriptions jeudi 9 juillet midi .
Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 78 79 57 contact@parcdumorvan.org
