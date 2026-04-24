Balade commentée sur la biodiversité de la rive droite de Bordeaux, Départ du Lion bleu, Bordeaux

Balade commentée sur la biodiversité de la rive droite de Bordeaux Vendredi 5 juin, 10h30, 14h00 Départ du Lion bleu Gironde

Gratuit, sur réservation, balade de 2h avec des aménagements partiels à l’accessibilité

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T10:30:00+02:00 – 2026-06-05T12:30:00+02:00

Fin : 2026-06-05T14:00:00+02:00 – 2026-06-05T16:00:00+02:00

Balade commentée sur la biodiversité de la rive droite de Bordeaux

Vendredi 05 juin, de 10h30 à 12h30 et 14h à 16h

Départ – Lion Bleu (place Stalingrad, 33000 Bordeaux)

Gratuit, sur réservation, balade de 2h avec des aménagements partiels à l’accessibilité.

En septembre 2024, la ville de Bordeaux a été récompensée en obtenant la 4ème fleur du label « Villes et Villages fleuris de France ». Nous vous proposons de revivre une partie du parcours emprunté par le jury.

Direction la rive droite, depuis la place Stalingrad au Jardin botanique en passant par les quais, pour découvrir le projet de réaménagement qui transforme La Bastide en un lieu de vie plein de nature. Nous ferons rimer patrimoine et biodiversité !

Balade commentée en simultanée par Bordeaux Patrimoine Mondiale et la Maison du jardinier et de la nature en ville.

Réservation sur le site du musée d’Aquitaine, rubrique Agenda

Départ du Lion bleu Place Stalingrad Bordeaux Bordeaux 33100 Bastide Niel Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/balade-biodiversite-sur-la-rive-droite »}]

Balade commentée sur la biodiversité de la rive droite de Bordeaux

© JB MENGES