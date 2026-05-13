Balade commentée sur le sentier bocager du site de Juillé à l’Ecomusée Saulgé
Balade commentée sur le sentier bocager du site de Juillé à l’Ecomusée Saulgé mercredi 8 juillet 2026.
Saulgé
Balade commentée sur le sentier bocager du site de Juillé à l’Ecomusée
site ecomusée lieu-dit Juillé Saulgé Vienne
Tarif : 0 – 0 – 6 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 10:00:00
fin : 2026-07-08 12:00:00
Date(s) :
2026-07-08 2026-07-15
Balade commentée en profitant de la fraicheur matinale pour découvrir la campagne bocagère. Accompagné par un animateur nature qui vous guidera et vous parlera de faune, de flore, de l’importance de la haie…Et de bien d’autres choses à découvrir et à partager. .
site ecomusée lieu-dit Juillé Saulgé 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 02 32 ecomusee.mrc86@laposte.net
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English : Balade commentée sur le sentier bocager du site de Juillé à l’Ecomusée
L’événement Balade commentée sur le sentier bocager du site de Juillé à l’Ecomusée Saulgé a été mis à jour le 2026-05-13 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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