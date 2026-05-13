Saulgé

Balade commentée sur le sentier bocager du site de Juillé à l’Ecomusée

site ecomusée lieu-dit Juillé Saulgé Vienne

Tarif : 0 – 0 – 6 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 10:00:00

fin : 2026-07-08 12:00:00

Date(s) :

2026-07-08 2026-07-15

Balade commentée en profitant de la fraicheur matinale pour découvrir la campagne bocagère. Accompagné par un animateur nature qui vous guidera et vous parlera de faune, de flore, de l’importance de la haie…Et de bien d’autres choses à découvrir et à partager. .

site ecomusée lieu-dit Juillé Saulgé 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 02 32 ecomusee.mrc86@laposte.net

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English : Balade commentée sur le sentier bocager du site de Juillé à l’Ecomusée

L’événement Balade commentée sur le sentier bocager du site de Juillé à l’Ecomusée Saulgé a été mis à jour le 2026-05-13 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne