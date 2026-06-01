L’Ecomusée du Montmorillonnais s’anime pour le dimanche du patrimoine 28 juin, 86500 SAULGE, Saulgé
L’Ecomusée du Montmorillonnais s’anime pour le dimanche du patrimoine 28 juin, 86500 SAULGE, Saulgé dimanche 28 juin 2026.
L’Ecomusée du Montmorillonnais s’anime pour le dimanche du patrimoine 28 juin Dimanche 28 juin, 14h30 86500 SAULGE Vienne
gratuit avec participation libre pour soutenir l’association possible
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-28T14:30:00+02:00 – 2026-06-28T17:30:00+02:00
Fin : 2026-06-28T14:30:00+02:00 – 2026-06-28T17:30:00+02:00
Profitez de ce dimanche du patrimoine à l’Ecomusée du Montmorillonnais, le site de Juillé s’anime. Vente de pains de David, boulanger passionné, démonstration de vannerie avec les Amis de l’Ecomusée, visite du site, expositions thématique, jardin-musée, jeux traditionnels, etc…
86500 SAULGE Juillé Saulgé 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « ecomusee.mrc86@laposte.net »}, {« type »: « link », « value »: « http://ecomusee86.fr »}]
Animations rurales et démonstrations de vannerie Animations rurales ecomusee
ecomusee du Montmorillonnais
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