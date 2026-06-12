Balade patrimoine en musique avec le festival Les Arts Buissonniers Devant l’église Saulgé samedi 11 juillet 2026.

Saulgé

Balade patrimoine en musique avec le festival Les Arts Buissonniers

Devant l’église 1 Avenue de la Gartempe Saulgé Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 18:30:00

fin : 2026-07-11 20:00:00

Date(s) :

2026-07-11

Découverte du bourg de Saulgé, de son prieuré et de son église Saint-Divitien, de la traversée de la Gartempe du bac au pont et des bords de rivière bucoliques en compagnie de Quintette Le Bateau Ivre (violoncelle, alto, violon, harpe et flûte).

Sans réservation.

Prévoir bonnes chaussures.

Organisée par Pays d’art et d’histoire Vienne&Gartempe .

Devant l’église 1 Avenue de la Gartempe Saulgé 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 07 53 patrimoine@ccvg86.fr

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English : Balade patrimoine en musique avec le festival Les Arts Buissonniers

L’événement Balade patrimoine en musique avec le festival Les Arts Buissonniers Saulgé a été mis à jour le 2026-06-12 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne