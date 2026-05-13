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Jeudi des enfants “Peintures végétales” Saulgé

Jeudi des enfants “Peintures végétales” Saulgé

Jeudi des enfants “Peintures végétales” Saulgé jeudi 9 juillet 2026.

Adresse : site de Juillé Écomusée

Ville : 86500 Saulgé

Département : Vienne

Début : jeudi 9 juillet 2026

Fin : jeudi 9 juillet 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif : 6.5 6.5 6.5 Tarif réduit

Saulgé

Jeudi des enfants “Peintures végétales”

site de Juillé Écomusée Saulgé Vienne

Tarif : 6.5 – 6.5 – 6.5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 14:30:00
fin : 2026-07-09 17:00:00

Date(s) :
2026-07-09

Vos enfants réaliseront des peintures végétales à partir de pigments naturels et finiront par un goûter en plein cœur du bocage.   .

site de Juillé Écomusée Saulgé 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 02 32  ecomusee.mrc86@laposte.net

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English : Jeudi des enfants “Peintures végétales”

L’événement Jeudi des enfants “Peintures végétales” Saulgé a été mis à jour le 2026-05-13 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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