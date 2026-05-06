Balade contée avec Lukaz Nedeleg Je vois le linge qui sèche à New-York Chapelle de la Madeleine Pontivy

Pontivy

Balade contée avec Lukaz Nedeleg Je vois le linge qui sèche à New-York

Chapelle de la Madeleine 24 Bot er Mohet Pontivy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Lukaz Nedeleg, conteur voyageur, fait dialoguer les rives de l’Atlantique à travers des histoires malicieuses, entre contes de Cornouaille, merveilles celtiques et récits des peuples d’Amérique du Nord. Une balade contée pour tous, à réserver sans tarder, aux abords de la Chapelle de la Madeleine à Cléguérec ! .

Chapelle de la Madeleine 24 Bot er Mohet Pontivy 56480 Morbihan Bretagne +33 2 97 38 15 99

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L’événement Balade contée avec Lukaz Nedeleg Je vois le linge qui sèche à New-York Pontivy a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté