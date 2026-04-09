Balade contée de Denfert-Rochereau aux jardins de l’Observatoire Gare de Denfert-Rochereau Paris
Balade contée de Denfert-Rochereau aux jardins de l’Observatoire Gare de Denfert-Rochereau Paris vendredi 17 avril 2026.
Nous nous retrouvons devant la gare de Denfert-Rochereau et cheminerons à travers les squares et rues du quartier pour aller à la rencontre de scientifiques et d’artistes qui ont participé à la vie de ce coin de Paris.
Balade contée avec possibilité de s’asseoir sur des bancs.
En octobre, une suite de cette balade sera proposée pour vous conduire jusqu’au Parc Montsouris.
Balade contée avec possibilité de s’asseoir sur des bancs.
Une suite de cette balade sera proposée en octobre pour vous conduire jusqu’au Parc Montsouris.
Le vendredi 17 avril 2026
de 14h15 à 16h15
gratuit
Budget 12 € (adhésion à l’association non obligatoire)
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-17T17:15:00+02:00
fin : 2026-04-17T19:15:00+02:00
Date(s) : 2026-04-17T14:15:00+02:00_2026-04-17T16:15:00+02:00
Gare de Denfert-Rochereau Place Denfert-Rochereau 75014 rendez-vous devant la gareParis
https://www.agedordefrance.fr +33153246740 agedor@agedordefrance.com
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