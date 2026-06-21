Balade contée Entre tours et détours, 9 siècles d’histoire contée ! Tour de la Chaîne La Rochelle vendredi 24 juillet 2026.

La Rochelle

Balade contée Entre tours et détours, 9 siècles d’histoire contée !

Tour de la Chaîne PLace de la Chaîne La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14

Venez suivre une balade contée des tours de La Rochelle.

.

Tour de la Chaîne PLace de la Chaîne La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 41 11 99 tours.larochelle@monuments-nationaux.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come join us for a storytelling walk through the towers of La Rochelle.

L’événement Balade contée Entre tours et détours, 9 siècles d’histoire contée ! La Rochelle a été mis à jour le 2026-06-17 par Nous La Rochelle