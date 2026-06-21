Balade contée Entre tours et détours, 9 siècles d’histoire contée ! Tour de la Chaîne La Rochelle
Balade contée Entre tours et détours, 9 siècles d’histoire contée ! Tour de la Chaîne La Rochelle vendredi 24 juillet 2026.
La Rochelle
Balade contée Entre tours et détours, 9 siècles d’histoire contée !
Tour de la Chaîne PLace de la Chaîne La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14
Venez suivre une balade contée des tours de La Rochelle.
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Tour de la Chaîne PLace de la Chaîne La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 41 11 99 tours.larochelle@monuments-nationaux.fr
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English :
Come join us for a storytelling walk through the towers of La Rochelle.
L’événement Balade contée Entre tours et détours, 9 siècles d’histoire contée ! La Rochelle a été mis à jour le 2026-06-17 par Nous La Rochelle
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