Balade contée et clownée dans le Château de Simiane, Château de Simiane, Valréas

Balade contée et clownée dans le Château de Simiane Samedi 23 mai, 20h00 Château de Simiane Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:30:00+02:00

À l’occasion de la Nuit européenne des Musées, laissez-vous embarquer dans une balade contée et clownée pleine de poésie, d’humour et de surprises avec Géraldine et Babeth.

Au fil des salles, des escaliers et des recoins du château, histoires, personnages et instants décalés viendront réveiller les lieux et vous faire voyager entre imaginaire, patrimoine et fantaisie.

Une visite sensible et originale à vivre en famille ou entre amis, dans l’atmosphère unique d’un château à la tombée de la nuit.

Une soirée conviviale, drôle et inattendue à ne pas manquer !

Rendez-vous à 20h au Château de Simiane.

Château de Simiane 8 Place Aristide Briand, 84600 Valréas, France Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 0490353044 https://chateau-simiane.fr https://www.facebook.com/chateaudesimianevalreas/ L’Hôtel de Simiane est érigé sur les vestiges d’une ancienne demeure qui aurait été construite par la famille des Montauban au XIIIe siècle. Hugues Aymeric fit construire au XIVe siècle les deux corps de bâtiment encore visibles le long de la rue de l’Hôtel de ville.

Aujourd’hui, l’édifice se compose de deux parties bien distinctes. À l’ouest, l’aile oblique du XIVe siècle : elle comprend deux bâtiments alignés, dont le plus important abrite une salle par étage. Au centre, le corps principal de l’Hôtel occupe toute la largeur du terrain et masque l’aile médiévale du côté du levant.

Le Château de Simiane vous propose de retrouver tout au long de l’année une quarantaine de maquettes réalisées par Jean-Claude Vangierdegom. Vous y retrouverez les principaux édifices patrimoniaux de l’Enclave des Papes et du Pays de Grignan. En centre ancien de Valréas, parkings à proximité et sur le tour de ville.

À l’occasion de la Nuit européenne des Musées, laissez-vous embarquer dans une balade contée et clownée pleine de poésie, d’humour et de surprises avec Géraldine et Babeth.

©Mairie de Valréas