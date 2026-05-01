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Marché de Printemps Places Aristide Briand et Cardinal Maury, rues Louis Pasteur et Saint Antoine Valréas

Marché de Printemps Places Aristide Briand et Cardinal Maury, rues Louis Pasteur et Saint Antoine Valréas jeudi 14 mai 2026.

Lieu : Places Aristide Briand et Cardinal Maury, rues Louis Pasteur et Saint Antoine

Adresse : Centre-ville

Ville : 84600 Valréas

Département : Vaucluse

Début : jeudi 14 mai 2026

Fin : jeudi 14 mai 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Valréas

Marché de Printemps

Places Aristide Briand et Cardinal Maury, rues Louis Pasteur et Saint Antoine Centre-ville Valréas Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14 09:00:00
fin : 2026-05-14 18:30:00

Date(s) :
2026-05-14

Marché aux fleurs, exposants, producteurs, artisans ou bien encore créateurs ont pris rendez-vous pour la 6ème édition du Marché de Printemps de Valréas, le jeudi de l’Ascension. Animations gratuites pour toute la famille!
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Places Aristide Briand et Cardinal Maury, rues Louis Pasteur et Saint Antoine Centre-ville Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 13 05 92 22  commerce@mairie-valreas.fr

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English :

Flower market, exhibitors, producers, craftsmen and designers all meet for the 6th edition of the Valréas Spring Market, on Ascension Thursday. Free entertainment for the whole family!

L’événement Marché de Printemps Valréas a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes

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