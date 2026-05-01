Tirage au sort du Petit Saint Jean 2026 Château de Simiane Valréas
Tirage au sort du Petit Saint Jean 2026 Château de Simiane Valréas jeudi 14 mai 2026.
Valréas
Tirage au sort du Petit Saint Jean 2026
Château de Simiane 8 Place Aristide Briand Valréas Vaucluse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14 11:00:00
fin : 2026-05-14
Date(s) :
2026-05-14
Les Compagnons de Saint Jean et la Ville de Valréas vous invitent à la cérémonie de tirage au sort du Petit Saint Jean 2026 par Marcel Chapus Petit Saint Jean 2025, en présence d’un huissier de justice. Le verre de l’amitié clôturera ce moment festif!
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Château de Simiane 8 Place Aristide Briand Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 35 30 20 evenements@mairie-valreas.fr
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English :
The Compagnons de Saint Jean and the Ville de Valréas invite you to the drawing ceremony for the Petit Saint Jean 2026 by Marcel Chapus Petit Saint Jean 2025, in the presence of a bailiff. A glass of friendship will round off this festive occasion!
L’événement Tirage au sort du Petit Saint Jean 2026 Valréas a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes
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