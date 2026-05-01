Balade contée et clownée pour la Nuit des Musées Château de Simiane Valréas

Valréas

Balade contée et clownée pour la Nuit des Musées

Château de Simiane 8 place Aristide Briand Valréas Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 20:00:00

fin : 2026-05-23 21:30:00

Date(s) :

2026-05-23

Venez vivre une balade contée clownée dans les salles du Château de Simiane.

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Château de Simiane 8 place Aristide Briand Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 35 30 44 accueil-chateau@mairie-valreas.fr

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English :

Come and enjoy a storytelling and clowning tour of the Château de Simiane.

L’événement Balade contée et clownée pour la Nuit des Musées Valréas a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes