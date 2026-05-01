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Balade contée et clownée pour la Nuit des Musées Château de Simiane Valréas

Balade contée et clownée pour la Nuit des Musées Château de Simiane Valréas samedi 23 mai 2026.

Lieu : Château de Simiane

Adresse : 8 place Aristide Briand

Ville : 84600 Valréas

Département : Vaucluse

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Valréas

Balade contée et clownée pour la Nuit des Musées

Château de Simiane 8 place Aristide Briand Valréas Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 20:00:00
fin : 2026-05-23 21:30:00

Date(s) :
2026-05-23

Venez vivre une balade contée clownée dans les salles du Château de Simiane.
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Château de Simiane 8 place Aristide Briand Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 35 30 44  accueil-chateau@mairie-valreas.fr

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English :

Come and enjoy a storytelling and clowning tour of the Château de Simiane.

L’événement Balade contée et clownée pour la Nuit des Musées Valréas a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes

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