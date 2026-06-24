Balade contée L’Affaire est dans le Sac Limoges Limoges mercredi 15 juillet 2026.

Limoges

Balade contée L’Affaire est dans le Sac Limoges

Rendez-vous communiqué sur le billet Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 21:00:00

fin : 2026-07-25 22:00:00

Date(s) :

2026-07-15 2026-07-25 2026-08-05 2026-08-15 2026-08-26

De la Vienne à la cathédrale, laissez-vous conter l’histoire de ce bien étrange vol à la manufacture de porcelaine. Elle vous révèlera la grande et les petites histoires du quartier de la Cité.

– Visite contée de 1h

– Inscription et paiement en amont OBLIGATOIRE à l’Office de Tourisme ou

sur notre site web.

– Le lieu de rendez-vous est communiqué APRES le règlement et la

réservation. .

Rendez-vous communiqué sur le billet Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 34 46 87 info@destination-limoges.com

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L’événement Balade contée L’Affaire est dans le Sac Limoges Limoges a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Limoges Métropole