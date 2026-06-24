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Balade contée L’Affaire est dans le Sac Limoges Limoges

Balade contée L’Affaire est dans le Sac Limoges Limoges

Balade contée L’Affaire est dans le Sac Limoges Limoges mercredi 15 juillet 2026.

Adresse
Rendez-vous communiqué sur le billet
Ville
87000 Limoges
Département
Haute-Vienne
Début
mercredi 15 juillet 2026
Fin
jeudi 16 juillet 2026
Heure de début
21:00:00
Tarif

Limoges

Balade contée L’Affaire est dans le Sac Limoges

Rendez-vous communiqué sur le billet Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 21:00:00
fin : 2026-07-25 22:00:00

Date(s) :
2026-07-15 2026-07-25 2026-08-05 2026-08-15 2026-08-26

De la Vienne à la cathédrale, laissez-vous conter l’histoire de ce bien étrange vol à la manufacture de porcelaine. Elle vous révèlera la grande et les petites histoires du quartier de la Cité.

– Visite contée de 1h
– Inscription et paiement en amont OBLIGATOIRE à l’Office de Tourisme ou
sur notre site web.
– Le lieu de rendez-vous est communiqué APRES le règlement et la
réservation.   .

Rendez-vous communiqué sur le billet Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 34 46 87  info@destination-limoges.com

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English : Balade contée L’Affaire est dans le Sac Limoges

L’événement Balade contée L’Affaire est dans le Sac Limoges Limoges a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Limoges Métropole

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