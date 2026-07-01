Balade contée : L’affaire est dans le sac, Pont Saint-Étienne, Limoges

Informations pratiques

Balade contée : L’affaire est dans le sac 15 juillet – 26 août Pont Saint-Étienne Haute-Vienne

6 € / 4 € (tarif réduit)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-15T21:00:00+02:00 – 2026-07-15T22:00:00+02:00

Fin : 2026-08-26T21:00:00+02:00 – 2026-08-26T22:00:00+02:00

LA BELLE AFFAIRE !

De la Vienne à la cathédrale, laissez-vous conter l’histoire de ce bien étrange vol à la manufacture de porcelaine. Elle vous révèlera la grande et les petites histoires du quartier de la Cité.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

Réservation et règlement obligatoires auprès de l’Office de Tourisme :

12 boulevard de Fleurus – Tél. : 05 55 34 46 87 – www.destination-limoges.com

UNE ANIMATION VILLE D’ART ET D’HISTOIRE

Limoges Ville d’art et d’histoire vous propose toute l’année des visites, ateliers et animations sur l’architecture et le patrimoine, pour tous les âges.

Pont Saint-Étienne Pont Saint-Etienne Limoges 87045 Le Sablard Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.destination-limoges.com/nos-activites/visites-et-balades/nos-visites-guidees/ »}] [{« link »: « https://www.destination-limoges.com/nos-activites/visites-et-balades/nos-visites-guidees/ »}, {« link »: « https://sortir.limoges.fr/agenda?keys=%23Villedartetdhistoire »}]

Découvrez l’histoire du quartier de la Cité à travers cette balade contée. #Villedartetdhistoire #unetealimoges

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