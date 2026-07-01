Balade contée : L’affaire est dans le sac, Pont Saint-Étienne, Limoges
mercredi 15 juillet 2026 · Pont Saint-Étienne · Limoges
Informations pratiques
Balade contée : L’affaire est dans le sac 15 juillet – 26 août Pont Saint-Étienne Haute-Vienne
6 € / 4 € (tarif réduit)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-15T21:00:00+02:00 – 2026-07-15T22:00:00+02:00
Fin : 2026-08-26T21:00:00+02:00 – 2026-08-26T22:00:00+02:00
LA BELLE AFFAIRE !
De la Vienne à la cathédrale, laissez-vous conter l’histoire de ce bien étrange vol à la manufacture de porcelaine. Elle vous révèlera la grande et les petites histoires du quartier de la Cité.
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Réservation et règlement obligatoires auprès de l’Office de Tourisme :
12 boulevard de Fleurus – Tél. : 05 55 34 46 87 – www.destination-limoges.com
UNE ANIMATION VILLE D’ART ET D’HISTOIRE
Limoges Ville d’art et d’histoire vous propose toute l’année des visites, ateliers et animations sur l’architecture et le patrimoine, pour tous les âges.
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Découvrez l’histoire du quartier de la Cité à travers cette balade contée. #Villedartetdhistoire #unetealimoges
© Ville de Limoges
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