Balade contée « L’épopée de Gilgamesh », Médiathèque Les Carmes, Pertuis

Informations pratiques

Balade contée « L’épopée de Gilgamesh » Samedi 19 septembre, 19h00 Médiathèque Les Carmes Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T19:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T19:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:00:00+02:00

Suivez la conteuse Stéfanie James, accompagnée par les musiciens Khaled Aljaramani et Lionel Garcin, pour un voyage envoutant au cœur de l’épopée de Gilgamesh. Une histoire qui a traversé les millénaires pour nous raconter la transformation d’un roi qui, par peur de la mort, se comporte comme un tyran avec les femmes, les hommes et la Nature, jusqu’à ce que son peuple demande une régulation aux dieux. Un miroir fabuleux pour mettre en lumière les enjeux actuels de notre civilisation.

Médiathèque Les Carmes 35 Avenue Maréchal Leclerc 84120 Pertuis Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 04-90-07-24-80 »}, {« type »: « email », « value »: « lescarmes@ampmetropole.fr »}]

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©Les Racines du vent