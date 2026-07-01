Balade contée nocturne – Poitiers (86), Parc de la Roseraie à Poitiers (86), Poitiers

samedi 4 juillet 2026 · Parc de la Roseraie à Poitiers (86) · Poitiers

Informations pratiques

Balade contée nocturne – Poitiers (86) Samedi 4 juillet, 21h30 Parc de la Roseraie à Poitiers (86) Vienne

Tarifs 12 €, réduit 7 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-04T21:30:00+02:00 – 2026-07-04T22:30:00+02:00

Fin : 2026-07-04T21:30:00+02:00 – 2026-07-04T22:30:00+02:00

Conteur à l’univers aussi poétique que malicieux, Tony puise aussi bien dans les contes traditionnels que dans ses propres créations. Avec humour, sens du récit et un goût assumé pour le décalage, il invite petits et grands à regarder autrement les lieux traversés.

Au détour d’un sentier, d’un arbre remarquable ou d’une vieille pierre, surgissent des personnages hauts en couleur, des légendes, des éclats de merveilleux et quelques surprises. Une promenade entre imaginaire et réalité, où l’on voyage autant par les oreilles que par les pieds.

Parc de la Roseraie à Poitiers (86) 11 rue Salvador Allende, Poitiers 86 Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « conteenfete@gmx.fr »}]

Laissez-vous guider par Tony Havart au fil d’une balade où les chemins croisent ceux des histoires. Tony havart

Balade Contée de Tony Havart